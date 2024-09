Robbiate, notte da incubo: folle armato di ascia semina il terrore in centro

Robbiate (Lecco), 21 settembre 2024 – Notte horror a Robbiate. Un folle ha seminato il panico in centro paese, brandendo un'ascia tra i passanti. Poi si è barricato in casa, sempre impugnano l'ascia. I carabinieri hanno impiegato più di due ore per convincerlo alla resa.

A tenere in scacco gli abitanti del centro storico oltre che i clienti di una gelateria è stato un cittadino straniero, con problemi familiari e sotto sfratto, che da alcune settimane manifesterebbe evidenti segni di squilibrio. Venerdì sera si è aggirato per le strade della zona dove abita con in una mano una grossa ascia e nell'altra i cocci di una bottiglia di vetro, urlando e sbraitando.

Teneva l'ascia rivolto verso terra, con la testa contro l'asfalto che sprigionava una scia di scintille, proprio come nelle scene dei film del terrore. Quando ha sentito in lontananza l'ululato delle sirene della gazzella dei carabinieri, si è rifugiato in casa, sprangando la porta. I militari, con i giubbotti antiproiettile addosso, hanno cinturato tutta l'area con il nastro bianco e rosso.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari di Areu pronti in caso di necessità. I carabinieri sono riusciti a calmarlo, parlarci e convincerlo a lasciarsi aiutare, evitando di ricorrere alle maniere forti e che la situazione denegerasse ulteriormente. Una volta che si è consegnato, l'ascia è stata sequestrata e il folle è stato portato via.