Rivoluzione parcheggi Sono a portata di clic

I parcheggio liberi a pagamento a Lecco a portata di click. È merito degli studenti di quinta superiore indirizzo Amministrazione, finanza e marketing dell’Istituto Maria Ausiliatrice, che hanno realizzato l’app Fast&park. "Girando per il centro non riuscivo a trovare parcheggio – spiega Michele Valsecchi, studente dell’Ima, ideatore dell’iniziativa, insieme al compagno Francesco Michele Crippa -. Ho perso ore per niente, quando appena fuori dal centro c’erano parcheggi liberi che nessuno conosce". Non è stato l’unico, perché da un sondaggio è emerso che in tanti hanno girato a vuoto come lui. Gli studenti si sono così rivolti ai vertici di Linee Lecco, la municipalizzata del servizio di trasporto pubblico urbano e della sosta a pagamento in città. Insieme ai programmatori di IdeaTech e ai "colleghi" del Centro di formazione professionale polivalente di Consolida di Lecco hanno poi sviluppato l’applicativo, che sullo smartphone mostra i parcheggi liberi più vicini e quelli disponibili. "Cercare parcheggio a Lecco non è sempre facile, ma ora è più semplice", commenta il sindaco Mauro Gattinoni.