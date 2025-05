Salute, il 25% dei lecchesi è over 65 e il 4% ha il diabete: attivati due ambulatori

Lecco, 10 maggio 2025 – Lecchesi sempre più anziani e sempre più diabetici. Gli over 65 che vivono in provincia di Lecco sono quasi 85mila, il 25% di tutti gli abitanti: un lecchese su quattro ha cioè più di 65 anni. Parallelamente ci sono almeno 13mila persone che hanno il diabete mellito di tipo 1 e 2: sono il 4% della popolazione. Per rispondere alle esigenze di pazienti sempre più anziani e di pazienti con diabete, gli specialisti della G.B. Mangioni Hospital di Lecco, ospedale accreditato al sistema sanitario nazionale, hanno attivato due ambulatori interconnessi: l'ambulatorio di Geriatria e Diabetologia.

L'ambulatorio di Geriatria

È rivolto a pazienti over 65. Gli specialisti effettuano una valutazione multidimensionale che considera aspetti cognitivi, funzionali, nutrizionali e sociali. Attraverso test specifici, come MMSE, ADL, BADL e Barthel Index, i geriatri possono individuare misure preventive e terapeutiche adeguate, ottimizzare la terapia farmacologica e, se necessario, prevedere brevi ricoveri per la gestione di condizioni acute. L'ambulatorio offre anche percorsi integrati con altre specialità, quali ad esempio l'Ortopedia, la Ginecologia e l’Otorinolaringoiatria.

L'ambulatorio di Diabetologia

L'ambulatorio di Diabetologia è dedicato alla diagnosi e al trattamento del diabete di tipo 1 e 2, con particolare attenzione alla personalizzazione della terapia. Il servizio si rivolge a pazienti maggiori di 18 anni, sia con nuova diagnosi che con diabete noto ma non ben controllato. Oltre alla gestione terapeutica, utilizzando laddove indicato soprattutto farmaci di nuova generazione che offrono protezione cardiovascolare e renale, i medici propongono screening per complicanze micro e macrovascolari, gestione di patologie correlate come obesità, ipertensione e dislipidemia ed anche l’educazione terapeutica.