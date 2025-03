Cattivi clienti, per questo il bar è stato chiuso. I carabinieri di Calolziocorte hanno sospeso per tre giorni la licenza a un barista del centro paese. Era il ritrovo di pregiudicati, per reati anche gravi, come armi, droga, e associazione mafiosa. A firmare è stata il questore di Lecco Stefania Marrazzo. In caso di recidiva la serrata obbligatoria potrebbe allungarsi.