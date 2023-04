Ritrovata a Bologna la quindicenne fuggita per una punizione

È stata ritrovata in Emilia Romagna, a Bologna, Chaimaa, la 15enne fuggita di casa la scorsa settimana. Chaimaa vive a Orzinuovi con i genitori e non è nuova alle fughe da casa, dato che non è la prima volta che accade. A scatenare la decisione della minorenne parrebbe essere stata la punizione inflittale dai genitori, che le avevano tolto il telefono cellulare. Lo scorso 4 aprile la ragazzina ha deciso di andarsene, senza portare nemmeno i documenti. È stata trovata in Romagna a casa di alcuni amici. Del caso di Chaimaa, che è in perfetta salute e che è tornata dalla famiglia, si è occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto. A trovarla sono stati i carabinieri.