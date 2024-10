Violenza nella notte a Pescate, tre ubriachi si pestano a sangue: feriti anche due giovani

Pescate (Lecco), 13 ottobre 2024 – Rissa in strada tra tre ubriachi nella notte lungo la ex Statale 36 a Pescate, in provincia di Lecco. Protagonisti dell'ennesimo episodio di violenza, avvenuto attorno all'una e mezza, due giovani di 24 e 26 anni e un uomo di 37, che si sono picchiati nel tratto di via Roma della provinciale che attraversa in paese. Erano tutti ubriachi.

Cosa abbia innescato la violenza al momento non si sa: forse una parola di troppo, oppure una manovra in auto sbagliata o magari altro di più serio. I tre si sono però pestati a sangue. Per soccorrerli sono stati mobilitati i sanitari dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, con i volontari della Croce verde di Bosisio Parini e della Croce rossa di Lecco e i Volontari del soccorso di Calolziocorte. Due sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale a Lecco, uno al San Leopoldo Mandic di Merate. Uno di loro ha riportato la frattura di una gamba.

Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della Volanti di pattuglia. Quando i tre sono arrivati in ospedale non è stato possibile chiedere loro né quanto successo né i motivi, perché erano incoscienti, non a causa delle lesioni subite, ma del troppo alcol in corpo. Nessuno è comunque in pericolo.