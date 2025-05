Riservisti e militari alle manovre

Giochi di guerra in provincia di Lecco, e non solo. Dal 22 al 25 maggio in provincia di Lecco si svolge l’Italian Raid Commando, una delle più importanti competizioni militari internazionali, a cui partecipano militari in servizio attivo o riservisti provenienti dai Paesi della Nato e da Nazioni amiche. Brivio, Barzanò, Calolziocorte, Imbersago, Lecco, Oggiono e Paderno d’Adda sono i campi di battaglia prescelti nel Lecchese. I partecipanti saranno oltre 300 militari di otto Stati diversi, in assetto operativo. A chiamare a raccolta i militari sono gli ufficiali dell’Unuci, Unione nazionale ufficiali d’Italia in congedo, con il benestare del Ministero della Difesa.