Premiata ricerca del Politecnico

Un progetto da Oscar della ricerca e dell’inclusione. Gli esperti della London International Conference on Education e del World Congress on Special Needs Education - due tra le più autorevoli conferenze internazionali nel campo dell’innovazione educativa e dell’inclusione di persone con disabilità - hanno conferito il 3rd Best Paper Award ad alcuni ricercatori del Politecnico di Lecco per un loro progetto. Il progetto è frutto del lavoro di Mario Covarrubias Rodriguez, prof del dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano e responsabile del Laboratorio di Prototipazione virtuale e realtà aumentata del Polo di Lecco, Elena Mapelli, direttrice del coro degli studenti dell’ateneo lecchese, Maria Concetta Carruba dell’Università Pegaso, Marta Mondellini dell’istituto Stiima del Cnr ed Emma Mencaci di Aspoc Lab Onlus Lecco. La ricerca esplora il potenziale della musica e della realtà virtuale immersiva per favorire lo sviluppo cognitivo e il benessere emotivo di giovani studenti con disabilità.