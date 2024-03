Rimpasto fatto nella Giunta comunale dopo i due “licenziamenti” del borgomastro

Il nuovo vicesindaco di Merate è Alfredo Casaletto, già assessore alla Programmazione economica e Finanziaria, con delega allo Sport e Personale. Prende il posto di Giuseppe Procopio, che il sindaco Massimo Augusto Panzeri ha "licenziato" dopo aver annunciato che alla prossima tornata elettorale comunale di giugno non correrà più con lui, ma con con uno dei suoi avversari. Il nuovo assessore a Istruzione e Politiche giovanili è invece Maria Norma Maggioni: lei prende il posto di Franca Maggioni, colpevole pure lei secondo il borgomastro di "tradimento" proprio per lo stesso motivo che è costato la delega a Giuseppe Procopio. Giuseppe Procopio, Franca Maggioni e l’ex assessore all’Ambiente Ambrogio Robbiani, il primo ad essere estromesso dalla Giunta nel maggio 2022, hanno costituito il Gruppo misto.

Entra nell’Esecutivo di Palazzo Tettamanti pure Paolo Centemero, con delega alle Attività Produttive, al Commercio e all’Agricoltura che prima erano affidate a Procopio. Il neo vicesindaco Alfredo Casaletto e il nuovo assesore Norma Maggiorni sono in quota Fratelli d’Italia, mentre Paolo Centemero è della Lega, uno dei pochi leghisti rimasti, come il sindaco Massimo Panzeri. I nuovi nominati rimarranno comunque in carica solo una manciata di mesi e non porranno nemmeno decidere molto: a giugno appunto si vota e ormai si è in pieno semestre bianco. "Il Comune di Merate è fiducioso che questa nuova composizione della giunta contribuirà al benessere e allo sviluppo della comunità, lavorando con dedizione e responsabilità verso gli obiettivi comuni", sono comunque le parole diramate dall’Amministrazione.