Riflessioni sulle intelligenze naturali antidoto all’artificiosità del presente

Il bello dell’Orrido. Anzi il sublime. La rassegna promossa dal Comune di Bellano, riconosciuta Città che legge, esplora il concetto di "sublime", intrecciando il suo calendario con il percorso del progetto Bac Bellano Arte e Cultura, che quest’anno si amplia dotandosi di nuovi spazi museali. Dalla primavera fino a fine anno, le interviste di Armando Besio, ideatore e curatore della rassegna dalla prima edizione nel 2019, tornano ad animare il cinema di Bellano con sette incontri: il fil rouge sarà quello delle "Intelligenze naturali" con una riflessione critica sulla contrapposizione tra umano e artificiale. Nei primi tre incontri in programma, Flavio Caroli, Vivian Lamarque e Massimo Castoldi porteranno sul palco esperienze e conoscenze radicate nella creatività, nella sensibilità e nella profondità dell’arte, come antidoto e risposta alle artificialità del presente. Si comincia sabato 29 marzo con Flavio Caroli: una lunga carriera accademica e divulgativa, tra i più noti critici dell’arte in Italia. L’appuntamento è alle 18, al cinema di Bellano. Ingresso libero e gratuito.