Rifiuti speciali incendiati sul camion Allarme per i terreni

Paura nel pomeriggio a San Paolo, nella Bassa Bresciana. I rifiuti speciali (emulsioni e batterie) trasportati da un camion hanno preso fuoco sulla Statale 668, per cause da accertare. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Brescia, Verolanuova e Orzinuovi. Inoltre è intervenuto il Dipartimento bresciano di Arpa (guidato da Fabio Cambielli) per i campionamenti sui terreni agricoli dove si sono sversati i prodotti della combustione, veicolati dagli schiumogeni dei pompieri. Avviata la procedura per la messa in sicurezza d’emergenza, come previsto dal Testo unico ambientale. Illeso l’autista, rifiuti bruciati e camion riportati dov’erano partiti, la Aglioni di Bergamo.

F.P.