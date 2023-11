Alpinismo, i Ragni di Lecco affronteranno il Cerro Nora Est: la montagna in Patagonia mai scalata prima

Una montagna mai salita prima in un territorio praticamente inesplorato. È questo il nuovo obiettivo dei Ragni di Lecco Luca Schiera e Paolo Marazzi, i due scalatori in viaggio verso la Patagonia cilena proprio in queste ore.

Tenteranno di salire il Cerro Nora Est, una montagna larga due chilometri, con un versante nord caratterizzata da pareti di granito alte mille metri e un versante sud con una parete di ghiaccio e misto. Non sarà semplice nemmeno raggiungerla. La spedizione partirà dal lago Colonia, che dovranno attraversare in barca per trasportare il materiale necessario fino al campo base.

Avranno quattro settimane di tempo per riuscire a trovare l'accesso e poi per trovare la linea giusta per effettuare un tentativo alla vetta. Allo stesso tempo verrà realizzato un documentario, la cui regia sarà curata dalla guida alpina Giovanni Ongaro, anche lui dei Ragni, e da Andrea Carretta, alpinista trapiantato in Patagonia.

Schiera e Marazzi sono ormai una cordata rodata da quelle parti. In una decina di anni hanno realizzato una serie di avventure e imprese alpinistiche di carattere esplorativo. Hanno scalato montagne senza nome e pareti inviolate e quella al Cerro Nora Est è solo l'ultima di una serie di spedizioni sulle orme dei grandi esploratori del passato e la continuazione di una lunga tradizione che ha portato i Ragni di Lecco a diventare protagonisti sulle montagne di tutto il mondo.