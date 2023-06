Redditività estere non dichiarate al Fisco Imprenditore nei guai

Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio ha concluso un servizio in materia di fiscalità internazionale. Gli approfondimenti condotti dai finanzieri della Tenenza di Chiavenna nei confronti di un imprenditore hanno permesso di constatare l’omessa dichiarazione di attività finanziarie estere (conti correnti e obbligazioni) per un importo di oltre 2 milioni, con conseguente evasione dell’imposta sulle attività detenute all’estero per gli anni dal 2016 al 2021. Gli accertamenti hanno permesso di ricondurre a tassazione disponibilità finanziarie non dichiarate al Fisco italiano. L’azione GdF ha consentito di contestare sanzioni per 131.495 euro sull’ammontare di 2.241.909 euro di attività finanziarie estere non dichiarate.