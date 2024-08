Rapsodia manzoniana, il nuovo docufilm in mostra a Venezia

LECCO

Rapsodia manzoniana. È un docufilm su Alessandro Manzoni, che verrà trasmesso anche sulla Rai. L’opera è nata da monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo della Cei, ormai ex prevosto di Lecco di cui è stato pastore dal 2018 fino a questi giorni, nominato segretario generale Fondazione Pontificia Gravissimum educationis della Santa Sede, e da Davide Rampello, regista televisivo direttore artistico e inviato di Striscia la notizia. Il progetto verrà presentato in anteprima domenica a Venezia alla Biennale del cinema. "È un atto d’amore per Lecco, la sua storia, la sua cultura", sono le parole di monsignor Davide Milani. Il suo lascito è un racconto sull’autore dei “Promessi sposi“. Il docufilm verrà trasmesso probabilmente in prima serata su uno dei canali Rai e poi sarà disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay. Rapsodia manzoniana verrà proiettato anche in alcuni sale cinematografiche. D.D.S.