Rapine e furti agli anziani. Otto finiscono in carcere

Aveva messo a segno alcuni colpi anche nel Comasco la banda di nomadi sinti arrestati dopo un’indagine della Mobile di Cuneo. In arresto con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine sono finiti in 8 mentre altri 4 sono indagati. I nomadi sono a vario titolo ritenuti responsabili di 27 furti e 6 rapine, quasi tutti ai danni di anziani, che hanno messo a segno fingendosi agenti di polizia o dipendenti di aziende idriche. Per metterli a segno hanno utilizzato spray urticanti e petardi, oltre a Como hanno colpito a Torino, Asti, Alessandria, Milano, Savona, e Piacenza. Sequestro di 1,5 chili d’oro, 35 chili di argento e 30mila euro in contanti. R.Ca.