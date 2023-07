Rapinatore fermato dalla Polizia, il titolare di una tabaccheria di Brignano Gera d'Adda reagisce

Attimi di paura l’altra mattina per il titolare di una tabaccheria di via Locatelli, a Brignano Gera d’Adda. Un rapinatore ha fatto irruzione ma la pronta reazione del titolare ha mandato a monte i piani del malvivente, che è poi stato fermato e denunciato a piede libero dalla Polizia locale della Bassa Bergamasca Occidentale. Si tratta di un eritreo con diversi precedenti per reati analoghi e per spaccio. È stato identificato tramite le impronte digitali, e poi denunciato per tentata rapina e false dichiarazioni. Nella tabaccheria per farsi consegnare i soldi ha dato in escandescenze, rompendo parte degli arredi e colpendo più volte l’esercente che, dopo la colluttazione, è riuscito a chiudere fuori l’aggressore. Immediato l’allarme, lanciato da alcuni cittadini. Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno fermato il rapinatore.

F.D.