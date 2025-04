Lecco, giovane rapinato della cintura: fermati due ragazzi, uno è minorenne

Lecco, 23 aprile 2025 – Un minorenne arrestato e un maggiorenne denunciato a piede libero, entrambi accusati di rapina in concorso nei confronti di un ragazzo, obbligato a consegnale la cintura di marca che indossava.

E’ accaduto la sera di Pasqua in piazza Manzoni a Lecco, dove tre ragazzi fermi a parlare, sono stati avvicinati da due giovani, entrambi con il cappuccio calato sulla testa, poi identificati nel minorenne e maggiorenne, che li hanno approcciati con la solita scusa di chiedere una sigaretta. Ma poi il minorenne si è avventato su uno dei tre ragazzi, e ha iniziato a frugare nelle sue tasche, facendolo cadere a terra. Nel tentativo di difendersi, il giovane è stato colpito al volto dal maggiorenne, e poi minacciato con un sasso di grosse dimensioni, fino a costringerlo a consegnare la cintura di marca che indossava, per evitare di essere ulteriormente picchiato.

Subito è arrivata la segnalazione di quanto accaduto al 112, e la pattuglia della polizia è arrivata nel giro di pochi minuti, raccogliendo la descrizione dei due giovani rapinatori. Che poco dopo sono stati rintracciati e portati in Questura. Qui sono stati formalmente riconosciuti dalla vittima, mentre veniva raccolta la denuncia di quanto accaduto e sentiti gli altri testimoni. Il minorenne è stato quindi arrestato con l’accusa di rapina aggravata in concorso, come disposto dalla Procura dei Minorenni di Milano, mentre il maggiorenne, nei confronti del quale procede la Procura ordinaria di Lecco, è stato denunciato a piede libero per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.