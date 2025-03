Rapina fuori dalla stazione. I banditi hanno 16 e 18 anni

Diciotto anni appena compiuti il più grande, di Olgiate Molgora, 16 il più giovane, di Lecco. Sono due dei giovani rapinatori che hanno assalito e aggredito in branco un 58enne appena fuori dalla stazione di Carnate. Lo hanno costretto con la violenza a consegnare il suo cellulare. Li hanno identificati entrambi i carabinieri del comando provinciale di Monza. Il maggiorenne è stato arrestato e ora è in carcere, al Sanquirico di Monza, l’adolescente denunciato a piede libero al magistrati della Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Milano. La rapina risale alla notte di domenica della passata settimana. I due lecchesi, insieme ad altri coetanei, hanno circondato il 58enne, lo hanno spintonato in un angolo buio e appartato del piazzale della stazione e gli hanno rubato il cellulare, poi sono scappati. La vittima, una volta lasciata sola, ha chiesto aiutato ai carabinieri, che hanno bloccato il 18enne e il 16enne nel sottopasso della stazione. Aveva ancora in mano il telefonino appena rubato. I due erano già conosciuti dagli operatori delle forze dell’ordine. D.D.S.