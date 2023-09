Rapina da Arancia meccanica Terrore in villa a Carimate

CARIMATE (Como)

I carabinieri stanno indagando a 360° gradi per riuscire a identificare i rapinatori che martedì sera hanno assaltato una villa di Carimate, in località “La fagiana“ picchiando brutalmente il padrone di casa e minacciando la moglie.

Una sequenza da “Arancia meccanica“ per impossessarsi di un bottino di diverse centinaia di migliaia di euro in orologi di lusso, gioielli e preziosi. Tutto fa pensare all’intervento di una banda di professionisti: hanno agito a colpo sicuro, probabilmente dopo aver pedinato la loro vittima fino a conoscerne alla perfezione le abitudini. Il blitz è scattato al rientro a casa del 52enne, quando si è fermato a bordo della sua auto per attendere l’apertura del cancello automatico uno dei malviventi lo ha avvicinato e si è fatto scortare all’interno della villa, per poi aprire agli altri quattro. Senza usare armi, ma con brutale violenza e minacce - il 52enne è stato preso a pugni sul volto e ne avrà almeno per 10 giorni - si sono fatti consegnare tutti i preziosi e i contanti che c’erano nella villa, poi si sono allontanati con l’auto dell’uomo a cui hanno dato fuoco per cancellare ogni traccia.