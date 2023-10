Rapina con una lama. Malvivente bloccato dai dipendenti

Armato di coltello, ieri pochi minuti prima di mezzogiorno si è presentato davanti alla cassiera del supermercato In’s di Inverigo, in via Fugazza, facendosi consegnare il contante a disposizione, poco più di 300 euro. Gian Piero Rivam 46 anni di Rogeno, è poi fuggito a piedi verso al sua auto, una Fiat Punto che aveva parcheggiato davanti al negozio. Ma è stato inseguito e bloccato da alcuni dipendenti, che sono riusciti a trattenerlo il tempo necessario a far arrivare in posto la pattuglia del carabinieri di Lurago d’Erba. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per rapina, ma a questa accusa si è aggiunta quella di ricettazione delle targhe che erano state apposte sulla Punto. Sono infatti risultate rubate a Molteno.