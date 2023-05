Rapina al supermercato armato di coltello Bloccato dai clienti

Ha fatto irruzione al supermercato con il volto travisato da una mascherina chirurgica, occhiali da sole e cappuccio della felpa in testa. Una volta all’interno ha puntato un taglierino alla schiena della cassiera e si è fatto consegnare 420 euro. Con il bottino ha guadagnato l’uscita per allontanarsi. Ma è durata poco la fuga del 37enne, italiano e con un precedente penale per porto d’armi: alcuni passanti lo hanno inseguito e lo hanno fatto arrestare dai carabinieri. Ora è in carcere accusato di rapina aggravata. Il 37enne ha preso di mira il supermercato Md ad Almè. Erano le 12.15 di lunedì quando è entrato in azione. In quel momento c’erano anche dei clienti. Dopo avere arraffato l’incasso si è lanciato a piedi in strada, ma alcuni passanti che hanno assistito alla scena, si sono messi al suo inseguimento e l’hanno bloccato.