Ragni, in Patagonia per un vecchio progetto in attesa dell’arrivo del Cai eagle team

Ritorno in Patagonia per i Ragni di Lecco con Luca Schiera e Giacomo Mauri che quest’anno sono in compagnia dei camuni Berni Rivadossi e Fede Agostini. I quattro sono già impegnati, nonostante qualche acciacco, e poco dopo l’arrivo a El Chalten si sono dati da fare per dare un occhio al loro obiettivo.

"Anche quest’anno si va a svernare al sud, ritrovo a Fiumicino. Giacomo si presenta con febbre a 39, mi fa l’iniezione giornaliera per curare i postumi di un trauma alla caviglia e zoppicante mi unisco agli altri due soci. Con i fortissimi camuni Berni Rivadossi e Fede Agostini passeremo un mese in Patagonia su un vecchio progetto che pianifichiamo e sogniamo da tanto tempo", racconta Luca Schiera, scalatore erbese, che a dieci anni dalla prima esperienza in Patagonia torna dove tutto ebbe inizio.

Dopo questa prima parte di stagione Schiera resterà a El Chalten in attesa dell’arrivo dell’altro ragno Matteo Della Bordella e dei componenti del Cai Eagle Team, il supergruppo di alpinisti formato dal Club alpino italiano. Marco Cordin (trentino classe 2000), Luca Ducoli (originario di Breno, Brescia, classe 2001), Dario Eynard (bergamasco del 2000), Giacomo Meliffi (originario di Urbania, Pesaro, classe 1996), Alessandra Prato (milanese del 1995) e Camilla Reggio (torinese classe 1996) partiranno per la spedizione in Patagonia il 30 gennaio 2025.

F.Ma.