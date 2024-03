Ragni, eletto il nuovo presidente. Giga guiderà i re della montagna

I Maglioni rossi hanno un nuovo presidente. È Matteo De Zaiacomo, per gli amici Giga, 31 anni compiuti a gennaio, valtellinese di nascita. È stato eletto all’unanimità l’altra sera da tutti gli alpinisti del gruppo Ragni di Lecco, che hanno pure rinnovato il Consiglio direttivo, con Giovanni Ongaro, Luca Passini, Matteo Motta, Dimitri Anghileri, Simone Pedeferri e Carlo Aldè. Il nuovo presidente dei Ragni di Lecco riceve il testimone dall’uscente Luca Schiera. Giga, che fa parte dei Ragni dal 2014, tra il resto ha partecipato all’impresa sul Cetto Torre con il 2022 dove ha aperto una nuova via sulla parete Est con Matteo Della Bordella, ex ex presidente dei Maglioni rossi, a David Bacci. I ragni, fondati nel 1946 rappresentano il meglio dell’alpinismo per tecnica ed eleganza nell’arrampicare: dai qui l’appellativo di Ragni. Vi hanno fatto parte mostri sacri della montagna, come Riccardo Cassin.D.D.S.