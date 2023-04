Raffica di incidenti sulla Statale 36, un venerdì nero in colonna

Venerdì da Via crucis quello di ieri nonostante sia la settimana di Pasqua per gli automobilisti della Statale 36 e i lecchesi. A causa di alcuni incidente nella galleria del Monte Barro e del Terzo ponte della Milano – Lecco, fortunatamente senza feriti gravi, in Superstrada, all’altezza di Lecco e tra Annone e Lecco, si sono formate code chilometriche in entrambe le direzioni. Oltre che in 36, gli automobilisti sono rimasti bloccati in fila pure sulle strade del centro di Lecco, sulla ex 36, la Statale dei laghi di Pusiano e Garlate, la Lecco – Bergamo e in alcuni tratti della Sp 51 la Santa e della 342 Briantea Como – Bergamo, cioè tutti i principali collegamenti della parte a sud del territorio provinciale. I lavori per completare la nuova Lecco – Bergamo sono fermi al palo e la realizzazione del nuovo futuro Quarto ponte della 36 non è ancora cominciata: bastano così un incidente o un traffico da bella giornata di sole per mettere in crisi l’intero sistema viabilistico provinciale, che si trasforma in un labirinto senza possibilità di percorsi alternativi. D.D.S.