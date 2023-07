Radouan Ed Daoudi accusato di stalking, divieto di avvicinamento a ex compagna.

Divieto di avvicinamento a una donna con cui in passato aveva avuto una relazione per Radouan Ed Daoudi, marocchino di 49 anni residente a Mariano Comense. È accusa di stalking nei confronti di una donna di 52 anni, che nell’ultimo mese ha presentato ai carabinieri di Mariano Comense diverse querele, nelle quali lo accusa di continue violenze e minacce nei suoi confronti, iniziate tempo dopo la fine della loro relazione, e l’inizio di una nuova frequentazione da parte della vittima. Il giudice di Como ha disposto per lui il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’ex compagna, e l’immediato allontanamento nel momento in cui dovesse incrociarla per strada.