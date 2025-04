Questura. È boom di passaporti

C’è chi va e c’è chi viene. Sempre più lecchesi vogliono poter viaggiare fuori dall’Europa. E sempre più extracomunitari vogliono potersi trasferire in provincia di Lecco. In un anno i poliziotti dell’Amministrativa e dell’Immigrazione della questura di Lecco hanno rilasciato più di 20mila passaporti: sono 5mila e il 30% in più dei 15mila dell’anno prima. Significa 5mila appuntamenti in più, 5mila verifiche in più, 5mila pratiche in più, un lavoro immane. "Il servizio è stato ottimizzato con l’istituzione, oltre all’agenda ordinaria per le prenotazioni, di una in via prioritaria, mediante la quale è stato assicurato il rilascio del documento in base alle necessità urgenti", spiegano dalla Questura. Per necessità urgenti si intendono viaggi già prenotati oppure improvvisi per lavoro e per motivi umanitari. C’è stato anche un boom di pratiche per i permessi di soggiorno per cittadini estracomunitari che hanno chiesto di regolarizzare la loro posizione: più di 16mila, a fronte delle 11.500 del periodo precedente, per nuovi rilasci, rinnovi e aggiornamenti.

"L’obiettivo è la riduzione dei vari tempi di rilascio dei vari titolo di soggiorno, in risultato raggiunto mediante l’istruttoria di un maggior numero di domande, circa il 30%", confermano sempre dalla Questura. Molto impegnativa pure l’attività di verifica delle istanze di nulla osta nell’ambito dei flussi di ingresso, che ha comportato il deferimento per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e truffa di circa 400 persone. Nell’ultimo anno si contano poi 26 rigetti e revoche di soggiorno, un terzo in meno rispetto al passato, 95 provvedimenti di espulsione che sono invece circa un terzo in più, 21 accompagnamenti coatti alla frontiera e 6 accompagnamenti nei Cpr, i Centri di rimpatrio, preludio dei rimpatri coatti, in entrambi i caso il doppio rispetto a prima. Le richieste di rinnovo di asilo politico sono state invece 2.500, mille in più rispetto all’anno precedente, mentre le richieste di protezione internazionale sono state 870, tanto quanto prima.

