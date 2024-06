Quarto ponte, aperto il secondo cantiere

Sulla sponda di Lecco è stato allestito il cantiere per la realizzazione del “Quarto ponte“ sulla superstrada 36. Hanno preso il via ieri i lavori nella zona del Bione, fra la discarica e il centro sportivo. È stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di ciclabile tra il Bione e via Battello a Pescarenico. Ciclisti e pedoni dovranno raggiungere, attraverso il sottopasso, il parcheggio e poi il nuovo attraversamento pedonale, che sarà realizzato in via Carlo Mauri. Dall’altra sponda, quella di Pescate, il cantiere procede spedito. I lavori dovrebbero durare in tutto 700 giorni, poco meno di due anni, per terminare una decina di giorni prima dell’accensione del tripode delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. Il ponte è infatti una delle infrastrutture finanziate in vista dei Giochi olimpici, che si svolgeranno anche in Valtellina.