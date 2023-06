Provinciale 72, da Mattia a Manuel: la strada è una trappola mortale per i motociclisti

Se n’è andato in un istante Manuel Pistoia, il 26enne di Concorezzo che l’altro giorno è morto in un incidente in moto sulla Sp 72 ad Abbadia Lariana. Era in sella al suo scooterone Piaggio diretto verso l’Alto Lago; un 74enne al volante di una Vw familiare in fase di svolta lo ha urtato. "Te ne sei andato così, di punto in bianco – lo ricorda mamma Barbara –. Amore mio sei un figlio splendido, sono orgogliosa di te, ho bisogno che mi aiuti ad avere la forza di andare avanti senza di te. Ti prego, aiutaci da lassù perché stavolta è veramente dura. Ti amo tanto".

Manuel è stata la decima vittima dell’asfalto in provincia di Lecco in questo 2023 giunto appena a metà, la seconda da inizio dell’anno sulla provinciale che, tra curve irregolari e rettilinei che invitano a correre, tunnel bui e tracciato stretto, è una trappola per i motociclisti.

Su quella strada, a Varenna, a marzo ha perso la vita il 64enne di Camparada Francesco Panighi, morto sulla sua Aprilia Tuono V4 dopo essere stato travolto da un 63enne con un Bmw, che girava sulla provinciale, proprio come accaduto a Manuel.

Sempre sulla Sp 72 a febbraio 2022 a Corenno Plinio di Dervio è morto il 68enne Teo Manni, falciato da un automobilista. A giugno 2021, a Dervio, il 29enne di Bellano Filipi Stigliano, con la Ktm prestige, rovinato a terra per evitare un camionista che gli avrebbe tagliato la strada. A marzo 2020 Simone Poppi, 23 anni, di Paderno Dugnano, ad Abbadia ha terminato la corsa contro un palo. A Pasqua 2017 a Varenna è morto il motociclista di 45 anni di Inverigo Massimo Pozzi; sempre ad aprile 2017 il 14enne Mattia Fagiola di Varenna, sulla sua Hm Crm da cross: non è mai arrivato a casa.