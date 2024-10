Provincia dopo il voto. L’assemblea rinnovata conferma Hofmann

La presidente di tutti. Lo è e lo sarà Alessandra Hofmann, sindaco di Monticello Brianza e presidente appunto della Provincia di Lecco. "Sarò presidente di ciascun Comune", ha rassicurato l’altra sera, durante la seduta di insediamento degli esponenti del nuovo Consiglio provinciale, scelti durante la tornata elettorale di secondo livello il 29 settembre da e tra sindaci e amministratori locali del territorio. Lei non era in discussione, perché il suo mandato scade solo il prossimo anno, ma avrebbe potuto trovarsi in aula senza sostenitori sufficienti, mentre invece sono stati confermati i numeri dei consiglieri di maggioranza.

Spetterà quindi a lei nel 2025 spegnere le trenta candeline delle prime elezioni provinciali della Provincia di Lecco, che, dopo l’istituzione il 6 marzo 1992 della Provincia di Lecco, si sono svolte il 23 aprile 1995 per il primo turno e poi il 7 maggio 1995 per il ballottaggio, perché all’epoca a scegliere i consiglieri e il presidente della Provincia erano ancora direttamente i cittadini. "Al di là delle celebrazioni formali, la ricorrenza del trentesimo anniversario sarà un’opportunità per dimostrare l’utilità della Provincia, che invece qualcuno voleva cancellare", ha esortato la presidente. D.D.S.