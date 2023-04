“Proposte“, sul Lario si sono decise le future mode del tessile

CERNOBBIO (Como)

Nella settimana in cui Milano ha cambiato volto grazie all’entusiasmo e le mille iniziative legate al Salone del Mobile, sul Lario si sono decisi le mode e i trend dell’industria tessile delle prossime stagioni nel corso della fiera "Proposte", da trent’anni riferimento per il settore del tessuto di arredamento, i tendaggi, la passamaneria e i rivestimenti murali. Grazie alla collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia Ice sono a Como imprenditori da Cina, India, Korea, Slovenia, Tunisia, Stati Uniti, Giappone e Nuova Zelanda oltre agli europei tradizionali partner della rassegna.

"Si è registrato un aumento del 23% di visitatori stranieri rispetto all’edizione del 2022 - spiega il direttore Massimo Mosiello -. Degni di nota sono le crescite di: Stati Uniti che ha registrato un +26%, Gran Bretagna +33%, Francia +12% e Germania +13% oltre al ritorno della Cina". Nel polo fieristico di Villa Erba, per 3 giorni, hanno presentato le loro collezioni 78 aziende espositrici: 29 italiane e 49 straniere. All’evento tra i più importanti a livello internazionale per il settore dei tessuti hanno preso parte anche 18 studi di disegno tessile, protagonisti del salone ComoCrea Interni.Grande interesse hanno suscitato 4 studi che hanno presentato, nella sezione startup, le loro soluzioni in materia di nuovi materiali e riciclo. In particolare l’hub Cdc Studio ha presentato il polietiline rigenerato grazie a una tecnologia di brevetto esclusivo. Società benefit Fody è una startup innovativa impegnata nella valorizzazione di risorse sottovalutate. Nei loro laboratori inclusivi, scarti tessili di alta qualità vengono trasformati in coperte salvavita e nuovi prodotti eco sociali da persone svantaggiate che attraverso un percorso di valorizzazione personale, accedono a nuove ed uniche opportunità di lavoro. L’azienda Nazena recupera scarti tessili, fibre naturali e sintetiche trasformandoli in materiale da costruzione. Ro.Ca.