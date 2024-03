Progetto nuovo lungolago. Operai al lavoro ad aprile

Si appresta a cambiare aspetto, ma non troppo, il lungolago di Lecco, tra i più amati dai turisti e anche tra i più celebrati grazie ad Alessandro Manzoni e ai suoi Promessi sposi. Nei giorni scorsi è stato presentato il progetto esecutivo validato del nuovo lungolago. I lavori cominceranno già ad aprile. L’intervento è stato illustrato durante l’ultima seduta di Commissione consiliare dall’assessore ai Lavori pubblici Maria Sacchi, il dirigente comunale Alessandro Crippa e l’architetto Simona Bodria nel team dei progettisti.

In collegamento c’era pure l’architetto Giulia Boni dello studio di professionisti incaricato di elaborare un piano della sosta. Con la realizzazione del nuovo lungolago spariranno infatti parecchi parcheggi, che attualmente utilizzano non solo e non tanto i visitatori, ma anche e soprattutto i clienti dei negozi e delle attività commerciali che si affacciano su quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno. Il progetto originario sarebbe costato più di 30 milioni di euro: troppi, per questo l’intervento è stato ridimensionato e razionalizzato, ad esempio stralciando uno degli elementi più scenografici, come una piscina galleggiante, abbassando il costo a 10 milioni di euro, più di 6 milioni e mezzo dei quali finanziati con i fondi del Pnrr.

I progetti sono stati poi ulteriormente cambiati su indicazione dei funzionari della Soprintendenza, proprio per non stravolgere lo storico lungolago.

"Il lungolago di Lecco è sottoposto a vincolo paesaggistico", spiega l’assessore ai Lavori pubblici. Le ulteriori modifiche imposte riguardano i parapetti della passeggiata a lago, le castellane, cioè gli attraversamenti pedonali protetti rialzati, e le fosse e bordure degli alberi.D.D.S.