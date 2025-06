Merate: professoressa delle scuole superiori trovata morta in casa

Merate, 18 giugno 2025 – Una professoressa è stata trovata morta in casa sua a Merate. Marta Vergani, docente delle superiori, aveva 59 anni. Questa mattina, mercoledì 18 giugno, non si è presentata nella scuola dove insegnava, mentre già ieri sera non rispondeva al telefono.

A lanciare l'allarme sono stati proprio i familiari e i colleghi che non riuscivano a contattarla. Sono stati i vigili del fuoco a ritrovarla nella sua abitazione, un appartamento al terzo piano di un condominio di via Giovanni Pascoli, vicino al municipio, in centro città, dove viveva da sola.

Per entrarci i soccorritori sono passati dalla porta finestra di un balcone, che hanno raggiunto con l'autoscala. Una volta che hanno aperto la porta di casa, che era chiusa dall'interno, sono intervenuti pure gli operatori di Areu con i volontari della Croce bianca e i carabinieri. La professoressa è morta probabilmente stroncata da un malore. Non sono stati riscontrati elementi che possano infatti lasciar intendere altro.