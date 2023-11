Prigionieri nel bilocale sporco. Undici cani liberati dalla polizia

Quando i vigili del fuoco hanno sfondato la porta, si sono trovati di fronte a una scena raccapricciante: nell’appartamento, un piccolo bilocale, c’erano undici cani, nove di razza pitbull, tra cui sette cuccioli, e due meticci di media taglia; sul pavimento e un po’ ovunque, c’erano gli escrementi degli stessi animali, immondizia di vario genere e una situazione di degrado assoluto dell’alloggio. È l’esito di un’operazione della polizia locale di Bergamo, condotta giovedì mattina in un appartamento situato nel quartiere di Campagnola. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa dei proprietari dell’abitazione dove erano rinchiusi i cani, da settimane costretti a convivere con una fastidiosa puzza che si sentiva in tutto il condominio.

Gli animali, docili ma provati dalle condizioni in cui erano costretti a vivere, sono stati sequestrati, mentre l’uomo e la donna proprietari della casa-prigione, che al momento del blitz della polizia locale erano assenti, sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di maltrattamenti.

Per entrare nell’abitazione, le forze dell’ordine hanno dovuto contattare i vigili del fuoco del comando provinciale. Questi ultimi, una volta raggiunta la palazzina di Campagnola, hanno sfondato la porta d’ingresso del bilocale e si sono trovati di fronte i cani.

Pochi minuti dopo sono arrivati i proprietari dell’appartamento, che non è ancora chiaro se vivessero lì con gli animali. I due si sono lamentati con i vicini per aver contattato la polizia. Alla fine, sono stati denunciati a piede libero: rischiano di finire a processo.

I cani, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati posti sotto sequestro e trasportati per accertamenti in un canile, dove saranno curati e coccolati in un ambiente più salutare. "Era da un po’ di tempo che sentivamo questa puzza in tutto il condominio – hanno raccontato alcuni residenti –. Proveniva dall’appartamento dove sono stati ritrovati i cani. I proprietari li avremo visti due o tre volte in questi mesi, nessuno di noi li ha mai visti in strada in compagnia dei cani. Non sappiamo come abbiano fatto a riunirne così tanti in un appartamento. Nessuno di noi se ne era accorto".