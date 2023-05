Premana, bloccati in fondo a un canalone: marito, moglie e cane salvati con l'elicottero / VIDEO

Premana (Lecco), 27 maggio 2023 – Marito, moglie e cane sfiniti bloccati in fondo a un canalone. Con il maltempo che stava incombendo non avrebbero potuto trovarsi in un posto peggiore. Li hanno salvati i vigili del fuoco in elicottero.

I tre escursionisti – i due a due gambe e il terzo a quattro zampe – sono rimasti bloccati in montagna a Premana. Erano stremati e non riuscivano più a proseguire oltre. Anche il cane, un meticcio di 35 chili, era stanco e assetato.

I due turisti, marito e moglie, hanno chiesto aiuto agli operatori del 112, il numero unico di emergenza, assicurando che stavano comunque bene e che non si trovavano in una situazione di pericolo sanitario. Sono stati così mobilitati i vigili del fuoco.

Si sono messi in marcia gli uomini del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Bellano, mentre da Malpensa sono decollati i Draghi lombardi del Reparto Volo dei vigili del fuoco che hanno imbarcato anche i colleghi delle squadre Saf specialisti negli interventi speleo alpino fluviali. Una volta individuati, escursionisti e cane sono stati verricellati uno a uno a bordo dell'elicottero e poi trasferiti sani e salvi al sicuro fino a valle a Casargo.