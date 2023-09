Polizia provinciale Bergamo: servirebbero il triplo degli uomini in divisa

Un vero e proprio grido d’allarme. Per evidenziare, per l’ennesima volta, la cronica carenza d’organico che affligge ormai da tempo il corpo della polizia provinciale. A lanciare il nuovo sos è Immacolata Gravallese, dirigente del Servizio di polizia provinciale e segretario generale della Provincia di Bergamo. "L’ampiezza del nostro territorio e le attività - evidenzia Gravallese - richiederebbero almeno il triplo del personale. Ora gli operatori della polizia provinciale sono una ventina, non sono sufficienti, anche perchè tante sono le emergenze sul nostro territorio, dal problema dei cinghiali che devastano i campi agricoli al rischio peste suina. Ed è questa l’attività che impegnerà fortemente la polizia provinciale. Voglio sottolineare quanto è importante l’attività dei volontari e voglio cogliere l’occasione per fare un appello ai giovani per attirarli ad essere coinvolti nella nostra attività: noi siamo aperti e pronti ad accoglierli". L’allarme è stato lanciato nel corso della giornata della polizia provinciale che si è tenuta nello spazio Viterbi del palazzo della Provincia. Una cerimonia voluta dal nuovo comandante della polizia provinciale Matteo Copia e dal presidente dell’amministrazione provinciale Pasquale Gandolfi per celebrare la funzione indispensabile degli agenti e dei volontari. "Abbiamo quasi gli stessi abitanti e più Comuni del Friuli Venezia Giulia - spiega Gandolfi -, che è Regione autonoma: è fondamentale intervenire per dare al territorio risorse e servizi adeguati". La polizia provinciale di Bergamo è stata costituita nel giugno del 1988 e l’intento era di aggregare in un’unica struttura operativa i vari servizi di vigilanza già attivi nell’Ente, con l’obiettivo di rendere più efficiente l’esercizio delle attività. Michele Andreucci