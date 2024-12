Polenta e cous cous, dalla cucina un messaggio di accoglienza

Polenta e cous cous. Due piatti e due mondi che si incontrano. A offrirli sono i migranti del centro di accoglienza di Maggio di Cremeno in Valsassina. A lanciare per prima l’idea era stata Paola Cavalcanti, capo del Gabinetto della prefettura a settembre, in occasione del decimo anniversario dell’apertura della struttura e sopratutto di accoglienza. Gli ospiti e gli operatori della cooperativa sociale che li assistono l’hanno presa in parola. L’appuntamento, intitolato “Profumi del viaggio, sapori che uniscono“, è per sabato 14 dicembre all’ex colonia Artigianelli per i rampolli della Monza bene, sede del Cas, uno dei prnicipali hub della provincia di Lecco, con circa 70 richiedenti protezione internazionale. Dalle 12 alle 15 degustazione, alle 14 una mostra fotografica e un cortometraggio, poi balli tipici ed etnici con i musicisti del coro Auser. L’inedita abbinata polenta e cous cous sancirà la rinnovata unità tra abitanti della piccola frazione e di tutta la valle con i migranti dopo le tensioni. D.D.S.