Polemica sui parcheggi per disabili. Il Comune: "I posti sono garantiti"

Un nuovo piano per la sosta a Lecco. Per le persone con disabilità però nulla cambia. Lo assicurano e lo specificano dal Comune, dopo la polemica per la soppressione di due posteggi riservati ai disabili per lasciare spazio a un’eco-isola. I posti sono poi stati ripristinati in un parcheggio attiguo. "Si ricorda che gli spazi di sosta oggi ancora a riga gialla, secondo il piano particolareggiato della sosta, verranno sostituiti gradualmente da strisce blu", spiegano da Palazzo Bovara. Si tratta degli stalli a riga gialla, per i residenti, che gradualmente diventeranno a riga blu, a pagamento pagamento per tutti, ma gratuiti per i residenti. "Ciò – confermano dal Comune -. non comporterà alcun cambiamento per gli stalli con persone con disabilità, che resteranno garantiti". A lamentarsi per la soppressione dei due posti per persone con disabilità, ripristinati dopo più di un mese e solo in seguito ad una denuncia pubblica, era stato Silvano Stefanoni, presidente provinciale lecchese della Fand, la Federazione delle associazioni nazionali delle persone con disabilità.