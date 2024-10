Pista di atletica. Dopo 30 anni l’inaugurazione

Azzurra, come la maglia della nazionale italiana e come il lago. È stata inaugurata l’altro giorno la nuova pista d’atletica del centro Azzurri d’Italia, che è il centro sportivo comunale di Dervio, che si candida a diventare la capitale dell’atletica leggera sul lago di Como. Un’opera attesa da tempo, costata un investimento di quasi mezzo milione di euro e che servirà per gli atleti di tutti l’Alto Lario e la Valsassina, non solo per quelli di casa. Per questo, al taglio del nastro tricolore, accanto al sindaco Stefano Cassinelli, c’erano anche il sindaco di Colico Monica Gilardi, Fabio Canepari presidente della Comunità montana di Valsassina, Val d’Esino, Valvarrone e Riviera che ha concesso un contributo di 90mila euro per l’opera, la presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il sottosegretario regionale Mauro Piazza, il consigliere regionale Giacomo Zamperini, e poi Massimo Riva consigliere nazionale della Fidal che è la Federazione italiana atletica leggera e il presidente dell’Unione sportiva Derviese Franco Plazzotta. "Una pista attesa da più di trent’anni – ha sottolineato il primo cittadino di Dervio, paese d’origine tra gli altri ad esempio del recordman del mezzofondo master, il 51enne Davide Raineri -. Ha una valenza sovracomunale". La nuova pista azzurra è larga circa 5 metri e dispone di 4 corsie. Oltre all’anello, lungo verso il lato interno 320 metri e realizzato attorno al campo da calcio a 11, dispone di un rettilineo di 100 metri e di una corsia per il salto in lungo. L’impianto è illuminato per poter svolgere allenamenti e attività serali. Tagliato un traguardo, a Dervio si punta già ai prossimi: due nuovi campi da beach volley e la costruzione di un vero e proprio palazzetto dello sport.

D.D.S.