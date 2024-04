Piscina chiusa 190 firme di protesta

Oltre 190 firme depositate in Comune per protestare contro la chiusura della piscina del Bione, raccolte in sole 48 ore. L’annuncio arriva da Corrado Valsecchi, capogruppo consiliare di Appello per Lecco: "Ho protocollato negli uffici comunali la petizione promossa dall’ingegner Marco Marchetti, per protestare contro la decisione di chiudere il servizio della piscina per un mese, in una fase delicata di preparazione degli atleti per competizioni nazionali ed europee. Oltre a causare un danno incalcolabile all’utenza che ha già corrisposto gli importi per ingressi e abbonamenti. Anche i lavoratori del centro sportivo sono preoccupati".