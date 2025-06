Addio a Pier Giulio Marcellino, primo prefetto di Lecco: a Palermo lavorò anche con il generale Dalla Chiesa

Lecco, 12 giugno 2025 – Addio al primo prefetto di Lecco. Si è spento nei giorni scorsi all'età di 88 anni a Palermo Piero Giulio Marcellino, che è stato il primo prefetto di Lecco. Ha svolto il prestigioso e insieme delicato ruolo dal 6 novembre 1995, subito dopo la costituzione della Provincia di Lecco, fino al 9 luglio del 2000. Era stato anche insignito dell'onorificenza di Grande ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Inoltre nel 2001, dopo essere stato trasferito altrove, era stato anche nominato cittadino benemerito di Lecco con l'assegnazione del Nicolino d'oro.

Il cordoglio

“Lecco ricorda con gratitudine e affetto la figura del professor Piero Giulio Marcellino, primo prefetto della provincia di Lecco dal 1995 al 2000, Grande ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana e cittadino benemerito – sono le parole del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni -. Il dottor Marcellino ha saputo avviare con cura e competenza l'assetto istituzionale della città di Lecco come capoluogo di provincia: di lui celebriamo il grande lavoro di relazione istituzionale, in particolare con i corpi intermedi, e la gestione di partite decisive per il territorio, quali l'attraversamento cittadino e il nuovo ospedale. Tutta la comunità si stringe, oggi, attorno ai suoi cari".

La carriera

Originario di Catania, dove è nato il 26 ottobre 1936 e dove si è laureato in Giurisprudenza, ha cominciato la sua carriera come dirigente in prefettura Macerata. Poi il trasferimento a Palermo nel 1964 e, successivamente, a Milano, Brescia, Salerno. Il ministro Giuseppe Zamberletti lo ha voluto nel suo staff per gestire l'emergenza in seguito al terremoto dell'Irpinia. Poi di nuovo Palermo, con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nel 1986 quindi la nomina a viceprefetto di Perugia. Nel 1995 l'approdo a Lecco. Il professor si è spento a Palermo, la sua città dopo la pensione. Il funerale è in programma domani, venerdì, alle 10, nella chiesa di San Giuseppe Cottolengo a Palermo.