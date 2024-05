Piazza della stazione pulita dai ragazzi

Un’iniziativa nel rispetto dell’ambiente e per prendersi cura del proprio territorio, che ha prodotto la raccolta di oltre 30 sacchi di rifiuti. Rendendo il territorio di Erba un luogo più pulito. L’attività è stata organizzata nei giorni scorsi dall’associazione giovanile Lo Snodo e dall’Istituto Enfapi sede di Erba, che insieme hanno pulito la piazza della stazione di Erba. L’iniziativa rientra nel progetto "Scat: Scuola di cittadinanza attiva territoriale", ed è proposta dalla rete del terzo settore erbese "Confluenze", che Lo Snodo coordina. "Siamo molto felici per questo risultato – dice Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo – Ringraziamo l’Istituto Enfapi per la collaborazione: i ragazzi si sono divertiti e hanno partecipato con entusiasmo. Questa attività arriva al termine di un percorso che abbiamo svolto assieme ai ragazzi delle classi terze dell’Istituto". Si è trattato, infatti, del terzo incontro: il primo si è svolto proprio sul tema della tutela dell’ambiente, con il contributo delle associazioni Mani Tese gruppo di Bulciago e Fashion Guerrilla; il secondo incontro, sul tema della cittadinanza attiva, ha visto l’intervento del CSV di Como.

"Abbiamo voluto concludere il percorso – prosegue Pelucchi – con un’attività pratica, per far comprendere ai ragazzi cosa significa tutelare e prendersi cura dell’ambiente che ci circonda e attivarsi per il proprio territorio". I ragazzi, divisi in 3 gruppi, hanno raccolto i rifiuti di Piazza Padania e zone limitrofe.

Pa.Pi.