Pianura Padana ad alto tasso inquinamento

In geografia, la pianura è un’ampia area piana formata da terra collocata ad una modesta altitudine e caratterizzata da rilievi relativamente bassi e poco accentuati (di notevole intensità). Solitamente viene formata dai depositi alluvionali dei fiumi, nel corso di un lungo periodo di tempo. La pianura è divisa in: bassopiano, pianura che si trova tra i 200 e i 300 metri di altitudine sul livello del mare; altopiano: pianura che si trova al di sopra dei 300 metri sul livello del mare; depressione: pianura al di sotto del livello del mare.

La pianura si distingue pei le sue diverse origini, che sono: pianure alluvionali, quando i sedimenti alluvionali trasportati dai fiumi si sovrappongono; pianure costiere: quando i detriti si accumulano sulla costa, formando questo tipo di pianure; pianure da erosione: nell’antichità erano montagne o colline, ma con i fenomeni meteorologici si sono modificate; pianure da sollevamento: i movimenti terrestri hanno provocato il sollevamento dei fondali marini; pianure tettoniche: i movimenti terrestri hanno provocato lo sprofondamento dei fondali marini; pianure vulcaniche: nate dai materiali fuoriusciti da vulcani antichi.

La maggior parte della fauna che vive in pianura è costituita da animali da allevamento. Poiché gli ambienti naturali sono stati sostituiti da quelli antropici, anche la fauna selvatica è decisamente diminuita. Ci sono cinghiali, volpi, ma soprattutto uccelli come aironi, germani e altri uccelli migratori. Nelle paludi e negli stagni naturali tra la vegetazione spontanea vivono rane, raganelle, bisce d’acqua, piccoli pesci e uccelli acquatici come le anatre e le cicogne. Nella flora sono comprese: le Querce, Noccioli, Olmi e Tigli. Nella bassa pianura, dove scorrono molti corsi d’acqua, incontriamo Pioppi, Salici e Ontani. I rischi ambientali in pianura per colpa dell’uomo: l’inquinamento da miniera, da estrazione, la pesca eccessiva e l’aumento delle temperature legate all’incremento dell’anidride carbonica in atmosfera comportano forti minacce alla sopravvivenza dell’ecosistema e della biodiversità legate alla pianura.

La Pianura Padana si conferma tra le aree più inquinate ed è tra le regioni europee con i più alti livelli di particolato nell’atmosfera. Il biossido di azoto è presente in grandi quantità a causa delle emissioni causate dal traffico che è sempre molto alto in questo territorio. La stima arriva dall’Agenzia europea dell’Ambiente che reclama dai governi politiche specifiche pei la protezione di bambini e adolescenti, come la creazione ad esempio di “zone di aria pulita” intorno alle scuole. Un altro problema molto serio che riguarda il nostro territorio è l’emergenza siccità, che torna ad aleggiare sulla Pianura padana e potrebbe anche avere risvolti peggiori se la situazione non cambia. Negli ultimi novant’anni il fiume Oglio non ha mai registrato una portata così bassa.