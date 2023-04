Perseguitano la ex di uno del gruppo In carcere tre stalker

Stalkerizzano la ex di uno del gruppo, arrivando a incendiare l’auto di un parente di lei e a pestarne un altro per punirlo di aver dato ospitalità alla perseguitata. Protagonisti tre campani che si sono trasferiti a Brescia, dove sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. A notificarla, i carabinieri del comando provinciale. Stalking, incendio e lesioni personali aggravate, sono i reati contestati a vario titolo. I fatti si sarebbero svolti tra Castelvolturno e Pescara. Stando alla procura di Santa Maria Capua Vetere e ai carabinieri di Mondragone, che hanno condotto le indagini, tra il febbraio e il maggio 2022 gli indagati si sarebbero accaniti contro la malcapitata, la quale aveva osato lasciare uno di loro.