Perseguita la ex fino in caserma. Scattano le manette

Pur di non lasciare libera la ex, di costringerla a dargli udienza e a non sporgere denuncia nei suoi confronti, l’ha seguita fin dentro la stazione dei carabinieri, dove la donna si era rifugiata in preda all’esasperazione e alla paura. Il protagonista della vicenda è un quarantacinquenne di Salò arrestato per stalking. La vittima dopo due anni di relazione qualche mese fa aveva interrotto la storia e la controparte non aveva accettato la scelta. Stanca e spaventata, la malcapitata nottetempo si era presentata in caserma dove in quel frangente era di turno una donna carabiniere. La militare ha attivato la procedura del Codice rosso. Durante la stesura della denuncia lo stalker, che non smetteva di inviare messaggi minatori, è arrivato in caserma. Per lui sono scattate le manette. B.Ras.