Perseguita la ex compagna. Cuoco sudamericano agli arresti domiciliari

Da tempo era ricercato per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna, una italiana della stessa età che aveva conosciuto al lavoro. L’uomo, un cuoco di 28 anni originario dell’Ecuador, deve rispondere di una serie di atti persecutori che avrebbe commesso a partire dallo scorso anno, tra Fino Mornasco, dove risiedeva con la vittima, e Como, dove più volte l’ha raggiunta. Le indagini, condotte dai carabinieri di Fino Mornasco, scaturite dalla denuncia della donna, sono sfociate in una misura cautelare ai domiciliari, dove ormai l’uomo vive da solo. Ma non è stato immediatamente possibile rintracciarlo, fino a ora. A breve comparirà davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia.