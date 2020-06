Cesana Brianza (Lecco), 6 giugno 2020 – Si è persa e si è ritrovato sul ciglio di una parete a strapiombo di una cava dismessa sul Monte Cornizzolo sopra Cesana Brianza, con il rischio di precipitare nel baratro. Piuttosto che rischiare oltre, ha preferito fermarsi paralizzata dalla paura e allertare i soccorritori. Per recuperare la 21enne di Mariano Comense si sono immediatamente messi in marcia i soccorritori del Soccorso alpino del Triangolo Lariano della XIX Delegazione lariana, partiti da Canzo in jeep e poi ridiscesi a piedi fino a dove si trovava la 21enne con cui sono rimasti costantemente in contatto telefonico. La ragazza, una volta recuperata, è stata riaccompagnata fino a valle dove ad attenderla c'erano i genitori. Ha riferito che voleva fare soltanto una passeggiata tranquilla, ma di aver perso l'orientamento anche a causa della vegetazione che nascondeva il sentiero che stava percorrendo.

© Riproduzione riservata