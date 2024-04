Perledo, scritte pro Palestina e contro i carabinieri: denunciati due ragazzi

Perledo (Lecco), 11 aprile 2024 – Scritte pro-Palestina e contro carabinieri e poliziotti. Le hanno tracciate sulle pareti di una galleria due ragazzi di 23 anni. I carabinieri li hanno però sorpresi all'opera proprio mentre stavano finendo di scrivere contro di loro. I due, che abitano in provincia di Sondrio uno e in quella di Lecco l'altro, sono stati entrambi denunciati per imbrattamento.

I due 23enni l'altra notte sono stati sorpresi con le bombolette spray ancora in mano e le dita sporche di vernice colorata dai militari della caserma di Bellano all'interno di una galleria della ex Sp 65 della Valsassina all'altezza di Perledo: stavano appunto tracciando scritte e disegnando un murales a sostegno dei palestinesi, ma anche di insulti agli operatori delle forze dell'ordine. Con loro avevano altre 25 bombolette spray di diversi colori, che sono state sequestrate. Oltre ad essere denunciati, i due writers dovranno o ripulire la galleria o pagare le spese di rimozione dei graFfiti.