Incendio a Perledo: casolare brucia tutta la notte

Perledo (Lecco), 21 gennaio 2024 – Casolare in fiamme nella notte a Perledo. L'incendio è divampato poco dopo mezzanotte e ha completamente distrutto un vecchio cascinale abbandonato. Dal comando provinciale del 115 di Lecco sono stati immediatamente mandati sul posto i vigili del fuoco di tre squadre del distaccamento di volontari di Bellano a bordo di un'autopompa, un'autobotte e un fuoristrada.

Di rinforzo sono arrivati poi i colleghi volontari di Valmadrera con un’altra autobotte e gli effetti della sede centrale di piazza Bione a Lecco con un’autoscala. I soccorritori si sono subito accertati che all'interno dell'edificio non ci fosse nessuno, quindi hanno aggredito il rogo per evitare che si propagasse ulteriormente alle vicine abitazioni.

Hanno dovuto unire gli idranti per riuscire a raggiungere il casolare in fiamme perché con le camionette non potevano passare per gli stretti vicoli del centro. Nonostante l'imponente dispiegamento di uomini e mezzi, i vigili del fuco hanno lavorato per tutta la notte fino all'alba delle 5 per spegnere completamente l'incendio e domare il rogo.