Perledo, automobilista non si accorge del fumo che esce dall’auto: salvo in tempo prima che il veicolo vada a fuoco

Perledo (Lecco), 8 agosto 2024 – La voglia di un buon piatto di polenta in montagna, gli è costata la macchina. L'auto ha infatti preso fuoco. Ad avvisarlo e fermarlo è stato un turista straniero che ha notato il fumo uscire dal mezzo. Se non lo avesse avvertito probabilmente non sarebbe riuscito ad abbandonare in tempo il veicolo e sarebbe rimasto intrappolato nell'abitacolo avvolto dalle fiamme. Nella tarda mattinata di oggi a Perledo, lungo la provinciale che sale verso Esino Lario, si è incendiata una macchina.

L'incendio è stato probabilmente innescato da un guasto meccanico o da un cortocircuito. Ad accorgersene non è stato l'uomo alla guida, ma un turista di passaggio che ha visto prima il fumo e poi delle lingue di fuoco uscire dal mezzo: ha sfanalato e suonato fino a convincerlo a fermarsi. Giusto il tempo di accostare a bordo strada, arrestare l'auto e scendere dall'abitacolo, che in pochi istanti la macchina è divampata.

In pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bellano, che hanno spento il rogo prima che si propagasse anche al vicino bosco. La vettura, completamente carbonizzata, è da buttare. Il proprietario ha raccontato che stava andando in un agriturismo in montagna per soddisfare un'improvvisa voglia di polenta.