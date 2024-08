Camion incastrato e un altro in fiamme. Viabilità in tilt e treni bloccati un’ora

Problemi ieri mattina in via Mazzini, dove un camion è rimasto incastrato sotto il ponte della ferrovia. Il mezzo pesante che effettua la raccolta differenziata sul rimorchio aveva un braccio meccanico, con il quale è stata e toccata l’arcata del ponte. Sul posto è stata collocata una transenna verso l’uscita dal paese e un’altra all’ingresso e, con il nastro bianco e rosso è stato impedito alle auto di passare in modo da poter risolvere l’intoppo senza avere interruzioni. Pure il traffico ferroviario è rimasto paralizzato per quasi un’ora. Il problema ha interessato alcuni dei treni che solitamente utilizzano i pendolari per andare al lavoro come il convoglio Piacenza – Milano Greco Pirelli delle 7,27, il Milano Greco – Piacenza delle 7,47, lo Stradella – Milano delle 8,55, il Tortona - Milano delle 8.19 e il Milano – Alessandria delle 8,25. Il traffico è stato bloccato per oltre un’ora e mezza. Sono invece in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco di Vigevano le cause che, ieri mattina, hanno provocato l’incendio di un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti avvenuto in via Lungoticino Lido, all’estrema periferia di Vigevano. In pochi istanti le fiamme hanno avvolto il mezzo che è andato completamente distrutto. Per fortuna non ci sono state conseguenze per gli occupanti. La circolazione lungo la strada è stata interrotta per consentire le operazione di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza del mezzo.

M.M. e U.Z.